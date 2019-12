Silas. “Único resultado que nos interessa é ganhar"

O treinador do Sporting lembra que os leões vão “jogar contra o líder do grupo” e estão obrigados a ganhar para chegar à “final four” da Taça da Liga.

“Vamos jogar contra o líder do grupo. O Portimonense é líder e empate até pode ser suficiente. Para nós o único resultado que nos interessa é ganhar e vamos na máxima força. Vamos lá para ganhar e só esse resultado interessa”, referiu Jorge Silas.

Em declarações à Sporting TV, o técnico dos leões acrescenta que “o Portimonense é uma equipa que joga ao ataque, apresenta um futebol positivo e aberto”.

“São duas equipas que querem ganhar independentemente da posição. De certeza que vão procurar fazer golos e vai ser um bom jogo de futebol”, afirmou.

O Sporting tem de vencer o Portimonense e esperar o resultado do Rio Ave. No entanto, Silas refere que “não faz sentido pensar no outro jogo”.

“Nós temos de ganhar e mesmo que não fossemos favoritos tínhamos de ganhar. No Sporting exige-se vitória e depois logo se vê o que acontece no próximo jogo”, refere.

Sobre o onze a apresentar, Silas confirma que “será preciso uma ou outra alteração.”