Papa e Guterres juntos. Perante as crises do mundo “não podemos olhar para o lado”

“Não podemos, não devemos olhara para o outro lado perante as injustiças, as desigualdades, o escândalo da fome no mundo, da pobreza, das crianças que morrem porque não têm água, comida e cuidados necessários. Não podemos olhara para o lado diante de qualquer tipo de abusos contra os mais pequenos. Devemos, todos juntos, combater esta praga”, afirmou.

No seu pequeno discurso o Papa passa em revista as principais crises que afetam o mundo, incluindo os que afetam de forma particular a Igreja, deixando claro que “não podemos olhar para o lado”.

Há cristãos que não podem celebrar o Natal em paz

Na sua resposta às palavras do Papa Francisco, António Guterres sublinhou a dimensão da perseguição religiosa, uma preocupação que já tinha manifestado anteriormente.

“I nosso encontro é particularmente pertinente nesta época de Natal. Este é um tempo de paz e de boa vontade e é com tristeza que vejo que as comunidades cristãs – incluindo algumas das mais antigas do mundo – não podem celebrar o Natal em segurança. Tragicamente, vemos judeus a serem assassinados em sinagogas, as suas lápides vandalizadas com suásticas; muçulmanos mortos a tiro nas mesquitas, os seus locais de culto profanados; cristãos mortos em oração, as suas igrejas incendiadas. Temos de fazer mais para promover a compreensão mútua e o aumento do ódio”, disse o secretário-geral da ONU.

António Guterres agradeceu ao Papa a iniciativa de ter assinado com o grande imã da Universidade de Al-Azhar a declaração sobre a “fraternidade humana pela paz mundial”, que descreve como “muito importante quando vemos ataques tão dramáticos contra a liberdade religiosa e contra a vida dos crentes. A ONU também lançou um Plano de Ação para Salvaguardar os Locais Religiosos e uma estratégia para combater o discurso de ódio”, afirmou.