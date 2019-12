Jovens portugueses peregrinam a Roma para receber símbolos da Jornada Mundial da Juventude

A organização da Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar em 2022 em Portugal, desafia os jovens portugueses para integrarem uma peregrinação a Roma em abril de 2020. A viagem terá por objetivo acolher os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no dia 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos.

O acolhimento dos símbolos é organizado pelo Comité Organizador do Local e pelos COD’s (Comité Organizador Diocesano) e convida os jovens a peregrinar a Roma entre os dias 2/3 e 6 de abril do próximo ano.

O programa prevê um encontro na Igreja de Santo António dos Portugueses e uma peregrinação por outras três igrejas de Roma, no sábado, o encontro com o Papa Francisco para a receção dos símbolos da JMJ, no domingo, e o regresso a Portugal na segunda-feira, dia 6 de abril.

A Cruz e Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’ vão permanecer em Lisboa durante a Semana Santa do próximo ano, iniciando depois uma peregrinação por dioceses de fora de Portugal, onde regressam em novembro permanecer em todas as dioceses portuguesas até junho de 2022.

De acordo com a nota oficial, “as Jornadas Mundiais da Juventude são a manifestação concreta deste peregrinar. E agora chegou a nossa vez, jovens portugueses, de acolher este grande encontro. Em breve teremos em Portugal os 2 símbolos da JMJ, a Cruz e o Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Que grande alegria”.

As informações sobre a peregrinação, o programa, as condições da viagem e do alojamento vão estar disponíveis neste site.



A próxima Jornada Mundial da Juventude vai decorrer em Portugal, no verão de 2022, e tem por tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.