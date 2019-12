Guterres foi ao Vaticano falar de intolerância religiosa

O Papa Francisco recebeu esta sexta-feira no Vaticano o secretário-geral da ONU, António Guterres, em audiência privada.

O responsável português tinha adiantado, no início da semana, a intenção de falar sobre o tema da liberdade religiosa, mostrando-se “profundamente preocupado pelo aumento da intolerância”.

“Os ataques mortais contra as mesquitas na Nova Zelândia, as sinagogas nos Estados Unidos e as igrejas no Sri Lanka na Páscoa demonstram a urgência de agir para que todos, independente da sua fé religiosa, possam desfrutar plenamente seus próprios direitos humanos. A diversidade é uma riqueza, não uma ameaça”, referiu Guterres, em entrevista ao portal de notícias do Vaticano.

O secretário-geral das Nações Unidas elogiou o papel do Papa na defesa da paz e das causas ambientais, mostrando a sua “admiração” pelo pontífice.

“É uma voz forte sobre a crise climática, sobre a pobreza e sobre a desigualdade, sobre o multilateralismo, sobre a proteção dos refugiados e migrantes, o desarmamento e sobre muitas outras questões importantes”, sustentou.