Conheça as mensagens de Natal dos bispos portugueses

Todos os anos os bispos das diferentes dioceses portuguesas divulgam uma mensagem de Natal dirigida de forma especial aos seus fiéis.

Veja aqui, por ordem alfabética de diocese, o essencial de cada mensagem. Pode clicar nos links para ler as notícias completas sobre cada diocese.

Nesta altura faltam conhecer as mensagens de Natal do bispo de Lamego, de Lisboa, do Porto e de Viana do Castelo.

Algarve: Na sua mensagem D. Manuel Quintas assinala que “só Jesus Cristo” enche o coração e a vida de alegria, de quantos se encontram com Ele. “Alegria que se renova e comunica, capaz de vencer a tristeza provocada por atitudes mesquinhas e comodistas, de vidas fechadas aos outros e sem lugar para os mais pobres”.

Angra: D. João Lavrador diz na sua mensagem de Natal que “para o ser humano que não sabe o que fazer com a vida, e por isso a maltrata, a desvaloriza, se apropria dela e se deleita em imprimir-lhe os sinais de morte, é urgente e imperioso conduzir a pessoa humana, em qualquer contexto cultural, religioso, social ou étnico para fazer o caminho até ao presépio onde se encontrará não só com a presença pessoal de Deus mas também com a resposta profunda embora velada ao sentido da existência humana".

Aveiro: “Na caminhada de José e de Maria escondem-se, hoje, os passos de muitas famílias. São muitas, infelizmente, as situações desconcertantes que se vivem nas famílias: hostilidade, abandonos, separações, carências”, escreveu D. António Moiteiro.

Beja: “Vinde festejar o Natal, participando com as vossas famílias nas celebrações litúrgicas, e estando atentos e solícitos aos que sofrem, aos que estão sós. Animai-os a virem à Igreja, convidai-os para a vossa mesa, para a vossa família, e a festa do Natal e o Ano Novo terão para vós o sabor da caridade e da verdade”, desafia D. João Marcos.

Braga: D. Jorge Ortiga aproveitou a sua mensagem para recordar os dramas de muitas famílias. “Há avós que são marginalizados e esquecidos na solidão das suas casas ou nos lares que os acolhem. Muitas pessoas vivem na tristeza pois a vergonha impede-as de comunicar e de sair dessas situações. Também as carências económicas motivam situações desumanas que nunca deveriam existir.”

Bragança-Miranda: D. José Cordeiro deseja a todos “um Santo Natal, celebrado e vivido na família e na comunidade, aberto aos mais pobres, aos doentes, aos sós e isolados, aos reclusos, aos migrantes, a todas a vítimas de tantos males e a todos os que precisam da nossa presença”.

Coimbra: “Precisamos de reencontrar o verdadeiro espírito do Natal na simplicidade, nas relações humanas, no coração, na espiritualidade e em tudo o que nos define enquanto pessoas que estão disponíveis para irem ao encontro do seu próximo”, diz D. Virgílio Antunes.

Évora: “Que a nossa criatividade pessoal e a criatividade das nossas comunidades cristãs vençam a rotina ou a inércia e percorram caminhos novos de encontros humanizadores”, são os votos de D. Francisco Senra Coelho.

Forças Armadas: “Nada nos pode destruir, nem debilitar porque Jesus Cristo, o Verbo de Deus, está dentro da nossa realidade humana, encontra-se em cada experiência da existência de cada homem e mulher”, escreve D. Rui Valério.

Funchal: D. Nuno Brás espera que Jesus “possa tocar hoje, com o seu amor e ternura” as vidas dos que mais sofrem, através do compromisso dos católicos. “Nascido em Belém, que, através de nós, Ele possa tocar hoje, com o seu amor e ternura, as vidas de tantos, — as vidas de todos, porque todos precisamos dele”.

Guarda: D. Manuel Felício salienta que “às vezes surge a tentação do abandono e até mesmo da rejeição das pessoas, sobretudo na primeira e na última das etapas da vida, ou porque vêm incomodar ou porque passaram a ser um peso” e adianta que “a mensagem do Menino de Belém é clara e diz-nos que a vida é sagrada em todas as suas etapas. Por isso, quer o aborto quer a eutanásia ou quaisquer outras formas de atropelo à vida não podem ter lugar em sentimentos verdadeiramente humanos”.

Leiria-Fátima: “Para tornar o mundo mais fraterno, para levar a todos verdadeira alegria do Natal é imperativo que demos testemunho com ações concretas de solidariedade e partilha. Ninguém pode ficar indiferente”, afirma o cardeal D. António Marto.

Santarém: “Deus foi e é surpreendente. Não veio nascer neste mundo com riquezas materiais nem com receitas para os problemas. Veio valorizar a vida humana em cada pessoa e a Família, consagrando esta como o espaço privilegiado para a vida em comunhão de amor, e aprender a viver com os valores da verdade e da justiça. Em ambiente familiar”, escreve D. José Traquina.

Setúbal: A celebração do Natal “vem, uma vez mais”, recordar que Deus “toma bem a sério a situação e os destinos da humanidade e de cada um” e torna-se “próximo e assume a condição humana, na fragilidade de uma criança. Ele vem mesmo partilhar a nossa vida de humanos, nas alegrias, vitórias e sonhos que nos entusiasmam, mas igualmente nas crises, dramas e pesadelos que nos afligem”, salienta D. José Ornelas.

Vila Real: “O Natal é uma festa sempre nova”, afirma o bispo de Vila Real, recordando que “em cada Natal há rituais, gestos e palavras que se repetem, belas e ricas tradições que não dispensamos, tornando esta quadra única e especial”.

Viseu: “O Estado precisa de distribuir com maior justiça os seus recursos para todos: para o emprego; para as instituições particulares de solidariedade social, de forma que não se exclua ninguém; precisa de olhar para o mundo da saúde de modo positivo, não excluindo ninguém na prestação dos cuidados; promover e estender as redes de cuidados continuados e cuidados paliativos a todo o país e com acesso aos mais necessitados; é preciso cuidar dos cuidadores e incentivá-los a um serviço que os realize”, diz D. António Luciano.