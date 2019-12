Comunidade Vida e Paz. Festa de Natal ajuda a reconstruir sentidos de vida

A partir das 14h00 desta sexta-feira começa a 31.ª Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz. Vão ser três dias preenchidos com momentos de convívio e partilha na Cantina da Cidade Universitária, em Lisboa.

A festa deverá acolher centenas de sem-abrigo habitualmente apoiados por esta instituição ligada à Igreja Católica.

De acordo com o diretor-geral da Comunidade Vida e Paz, o sucesso desta iniciativa deve-se aos muitos voluntários que disponibilizam o seu tempo em prol desta causa. Dão apoio a uma série de áreas, “que vão desde as “áreas mais de relação direta com as pessoas, com os convidados, como o acolhimento, a motivação, a área de cidadania ou a área da saúde. O apoio e encaminhamento para a higiene pessoal ou para a distribuição de roupa. Toda a área de serviços de apoio. E depois todas as áreas de suporte, de logística, de gestão e organização do voluntariado, da limpeza e da manutenção”, explica Henrique Joaquim.

Para além de satisfazerem as necessidades básicas de quem vive na rua, um dos principais objetivos desta festa é que os sem-abrigo possam ter vontade de reconstruir a sua vida.

Por isso, a instituição disponibiliza um Espaço Aberto ao Diálogo para encaminhar e dar resposta a cada caso.

“Nós queremos estar disponíveis para as ajudar a acreditar que é possível viver de outra forma, muito mais digna, muito mais humana. Portanto, faremos tudo para facilitar o acesso à satisfação das necessidades básicas e, com isso, ganhar a esperança de dizer assim ‘se calhar vale a pena voltar a pensar numa vida diferente’. Nós temos a equipa técnica para apoiar. Está disponível durante os três dias para, em qualquer altura, acolher o ‘sim’ por mais hesitante que ele seja. E depois da festa, continuar a fazer esse trabalho de aprofundamento da situação e de encontrar a resposta adequada a cada situação”, sublinha.

Na festa do ano passado houve 71 pessoas que manifestaram o desejo de sair da rua.

É mesmo esse um dos propósitos desta Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz que até domingo vai ajudar a “reconstruir sentidos de vida”.