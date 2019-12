Viseu vai passar a pagar mais na fatura da água em 2020

O aumento do valor a pagar na fatura da água resulta da alteração dos regulamentos do Serviço de Distribuição de Água e do Serviço de Drenagem de Águas Residuais, bem como das diretivas comunitárias, assim explica o autarca social-democrata Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu que sublinha que o aumento se refere à tarifa de disponibilidade do saneamento, que atualmente é de 0,32 euros e passará a ser de 3,5 euros. Mas há uma contrapartida. “A tarifa de disponibilidade (tarifa fixa para cobrir os custos de construção, de conservação e de manutenção do sistema) é a única que sofrerá um aumento”, adianta o autarca, acrescentando que “tem uma contrapartida, deixa de haver cobrança de taxa para quando as pessoas se ligam, ou seja requisitar o contador ou a ligação ou saneamento desde que esteja a menos de 20 metros da rede, o que é a esmagadora maioria, não paga”.



O vereador do PS na Câmara de Viseu, Baila Antunes, mostra-se inconformado com “este aumento da taxa de disponibilidade que é desproporcionado e devia ter sido feito de outra maneira”, ou seja, “de forma gradativa”, visto que o executivo o poderia fazer até 2021. “De repente os viseenses vão pagar mais 20%, para a família média viseense é um aumento de 3, 5 euros. Não se explica este valor, como é que o SMAS chegou a este valor”, contesta.

Na revisão do tarifário do serviço de abastecimento de água e saneamento para 2020 está igualmente prevista a possibilidade de agravamento dos valores em períodos de seca extrema. “Com esta atualização teremos uma cidade ambientalmente sustentável, promovendo a eficiência e a eficácia do sistema de abastecimento de água e do sistema de drenagem das águas residuais”, refere o Presidente da Câmara, Almeida Henriques.