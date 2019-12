​Urgência pediátrica do Garcia de Orta só reabre a 100% em março

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, deve voltar a funcionar em pleno em março.

A previsão é avançada à Renascença pelo presidente do Conselho de Administração do hospital de Almada, no dia em que abre o concurso para a admissão de cinco pediatras.

“O concurso abre hoje, os candidatos têm dez dias para se inscrever. Diria que, no final de janeiro o concurso deve estar concluído”, estima Luís Martins Amaro., acrescentando que “depois há sempre um período de adaptação, os pediatras não conhecem o serviço”.

“Eu diria que, com sete especialistas, no início de março temos condições para abrir a urgência”, remata.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20h00 e as 8h00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais, e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".