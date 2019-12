São João promete ala pediátrica para junho de 2021

O Hospital de São João garante que a ala pediátrica vai estar pronta em junho de 2021.

A promessa foi feita e ficou registada pelo presidente da Irmandade dos Clérigos, o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar.

Por enquanto o tempo, ainda, é de demolições. Os trabalhos para a futura ala pediátrica do São João estão só a começar.

“Como cidadão fico realizado por ver que o projeto, apesar dos trambolhões, agora, responde ao futuro, às melhores práticas e tem uma visão largada”, resume D. Américo Aguiar.

Isso mesmo garante o presidente do conselho de administração do Hospital que sublinha as “condições únicas” o futuro serviço pediátrico quer “em termos de medicina quer em termos de humanização”.

“Já que é alguma coisa para futuro tentamos que esteja preparado para os desafios e para o que de melhor aconteça em termos de medicina na área da pediatria” destaca Fernando Araújo convencido que projeto será “motivo de orgulho para o SNS”.

A ideia, acrescenta o responsável, é criar um serviço “o mais diferenciador possível” e que abre portas “seguramente em junho de 2021”. E não há razão para pensar o contrário. “Está tudo a correr conforme planeado”, assegura Fernando Araújo, por isso, “temos enorme esperança e fé que obra será cumprida no tempo e do ponto de vista orçamental”, remata.

Orçado em mais de 25 milhões de euros, o futuro edifício terá capacidade para 98 camas e colocará um ponto final a mais de uma década de espera pela nova ala pediátrica no São João.