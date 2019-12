Registadas mais de 6.200 ocorrências, 70 desalojados e dois mortos

Também a Polícia Marítima disse que se registou "uma subida excessiva do nível da água", do rio Douro que está alagar "zonas pedonais" do Porto e Gaia.

Rio Douro galgou margens nas zonas ribeirinhas do Porto e Gaia. Os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.

Entre as 00h00 e as 7h00 de hoje a proteção civil registou 353 ocorrências.

As ocorrências principais estão relacionadas com quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas.

Segundo o último balanço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram registadas 6.237 ocorrências desde quarta-feira, com os distritos do Porto, Viseu e Lisboa a serem os mais afetados pelo mau tempo provocado pela passagem da depressão Elsa.

117 linhas de média e alta tensão fora de serviço. A região Centro do país é a mais afetada pelos estragos provocados pelo mau tempo na rede elétrica e, apesar de a situação ter melhorado, a EDP Distribuição ainda tem 117 linhas de média e alta tensão fora de serviço.

Milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica, uma vez que a rede ficou "bastante danificada" por causa da passagem da depressão Elsa.

Na região centro, os concelhos mais afetados são Cantenhede, São Pedro do Sul, Tondela, Viseu e Aguiar da Beira.

A mesma fonte acrescentou que na região Norte a situação tem vindo a ser normalizada e que a região Centro é a mais afetada, sobretudo os distritos de Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco e parte do Porto.

Para responder às falhas no serviço, a empresa está a instalar geradores de emergência, em particular em estações elevatórias, onde o restabelecimento é mais difícil.

Retomadas ligações fluviais entre Lisboa e margem sul do Tejo. Foram restabelecidas cerca das 6h00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira por causa do mau tempo.

De acordo com a informação disponível no site da Transtejo/Soflusa, "em virtude do desagravamento das condições atmosféricas adversas, o serviço de transporte público fluvial encontra-se restabelecido em todas as ligações".

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

Aviso laranja do IPMA para 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte, entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre.

Depressão Fabien a caminho. O IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão que atingirá Portugal no sábado, explicando que o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

A nota do instituto refere ainda que haverá “vento forte de sudoeste”, prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.

“A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte”, acrescenta.

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.