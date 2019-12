Proteção Civil diz que situação no Douro é "preocupante", capitania nega que haja habitações em perigo

A Proteção Civil registou desde quarta-feira cerca de 8.500 ocorrências devido ao mau tempo e, apesar do “ligeiro desagravamento das condições meteorológicas” durante o dia de hoje, a situação no rio Douro, na Régua, Porto e Gaia, ”é preocupante”.

“No rio Douro é previsível que nas próximas horas o nível das águas ainda suba cerca de meio metro, as barragens estão a descarregar água para ganhar capacidade de encaixe, para que seja depois possível, 'à posteriori', regularizar todo o leito do rio. Esta é uma situação preocupante, quer na Régua, quer na foz do Douro, na margem do Porto e também na margem de Gaia”, disse o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quanto ao número de ocorrências registadas desde as 15h00 de quarta-feira, Pedro Nunes adiantou que foram contabilizadas cerca de 8.500 “relacionadas com a depressão Elsa”.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos cerca de 25 mil operacionais de “todos os agentes de proteção civil”, acrescentou, em declarações aos jornalistas na sede nacional da ANEPC.

Capitania diz que não há habitações em perigo no Porto e em Gaia



O Capitão Cruz Martins afastou esta sexta-feira à noite a possibilidade de haver habitações em perigo na sequência do aumento do caudal do rio Douro nos cais da Ribeira (Porto), Vila Nova de Gaia e na Afurada, também neste concelho. O responsável reiterou que as "previsões para as próximas horas são de que a água continue a subir como efeito da saturação de água em toda a bacia [hidrográfica] do Douro".

"São duzentos e muitos quilómetros de rio, que têm diversas barragens que estão praticamente na sua capacidade máxima. Está a ser feita uma gestão de descargas nessas barragens de forma a não causar situações demasiado graves em vários sítios", acrescentou Cruz Martins, explicando que o período crítico acontecerá entre as 22:30, quando ocorrer o pico da maré cheia, e o início da madrugada.

Informando que "não é possível prever quantos metros é que [a água] vai subir", acrescentou que subirá "o suficiente para invadir zonas onde até agora não tinha chegado", razão pela qual, há seis horas, a "capitania implementou o alerta vermelho para cheias, alertando as populações para recolher os seus bens e não deixar viaturas estacionadas junto ao rio". "A necessidade de descargas das albufeiras vai ser agravada, na foz do Douro, pela maré cheia que vamos ter às 22h30. Depois é previsível, no início da madrugada, que a água baixe, mas é uma situação que vai continuar nos próximos dias, pois irá manter-se a necessidade de haver descargas", precisou o capitão.

Confirmando estar a barragem de Crestuma/Lever, a mais próxima do Porto, "praticamente no seu limite" e que, devido a isso, "tem de fazer descargas", o responsável da capitania, falou de outras situações ao longo do rio. "A situação que nos causa mais preocupação é na Régua, onde a água já se encontra acima da marginal, tendo sido feito uma descarga na barragem que está a jusante para evitar maiores problemas", explicou de uma gestão de fluxo de água que disse ter o "efeito dominó, ao longo das 14 barragens" para diminuir os danos.

Subida da água do rio Douro afeta habitações no cais do Esteio em Gaia

A subida da água do rio Douro, na marginal de Vila Nova de Gaia, afetou duas casas no cais do Esteio e cobriu os areinhos de Avintes e Oliveira do Douro, indicou o presidente da Câmara local. "O rio transbordou e há água fora das margens na Afurada e na beira-rio, junto ao cais de Gaia. Os areinhos [de Oliveira do Douro e de Avintes] estão cobertos e há casas afetadas no cais do Esteio" Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com o autarca, relativamente às casas afetadas, a água entrou no rés-do-chão das habitações. No entanto o presidente da Câmara de Gaia garantiu que as pessoas podem permanecer nas suas habitações, uma vez que têm a possibilidade de "se resguardar no primeiro andar".

O rio Douro também transbordou em Arnelas e Crestuma "mas sem risco para pessoas", acrescentou o autarca. "O alerta possível no momento [cerca das 20h30] é para que as pessoas com casas ou estabelecimentos próximos retirem bens que possam ser afetados e também que se evite fazer turismo de inverno, o turismo de quem gosta de ver as cheias e o mau tempo", apelou.

Do outro lado da margem, no Porto, as águas do Douro galgaram a margem ribeirinha às 17h48, devendo subir mais 1,5 metros até às 22h30.