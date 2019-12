​Presidente da República concede dois indultos de Natal

O Presidente da República concedeu sexta-feira dois indultos "por razões pessoais e humanitárias", conforme proposta da ministra da Justiça, divulgou o Palácio de Belém.



Segundo uma nota da Presidência, o número de requerentes de indultos tem vindo a decrescer "tendo em conta as alterações ao Código Penal e ao Código da Execução de Penas das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, nomeadamente consagrando uma nova forma de cumprimento da pena de prisão não superior a dois anos - a pena de permanência na habitação com vigilância eletrónica -, valorizando e reforçando a reinserção social dos condenados com penas de prisão de curta duração".

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa tinha concedido cinco indultos, igualmente "por razões pessoais e humanitárias", para três mulheres e dois homens.