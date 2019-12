​Obra no Mercado do Bolhão vai demorar mais um ano do que o previsto

A Câmara do Porto anunciou que as obras de requalificação do Mercado do Bolhão cujo término estava previsto para maio de 2020, vão ser prolongadas por mais um ano, devido à necessidade de alterar "o método construtivo".



"Depois de apuradas e sedimentadas do ponto de vista técnico todas as circunstâncias, a obra do mercado do Bolhão não irá durar os 24 meses previstos no concurso, mas será prolongada por mais 50% do tempo", revelou hoje o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, numa conferência de imprensa esta tarde.