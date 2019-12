Mau tempo. Empresas de seguros já estão no terreno para avaliar indemnizações

As empresas de seguros já estão a recolher as informações necessárias para o pagamento das indemnizações devidas pelo mau tempo que tem assolado Portugal continental, devido à passagem da depressão Elsa.

Em resposta enviada por escrito esta sexta-feira à Renascença, a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) confirmou que as empresas já estão no terreno, sendo o principal objetivo, de acordo com o presidente José Galamba de Oliveira, “apoiar as populações a retomar a normalidade o mais breve possível, dando resposta às necessidades mais prementes e permitindo a rápida reparação e reconstrução dos bens e estruturas danificadas pelo mau tempo”.