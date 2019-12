Mau tempo continua. Depois da Elsa, vem aí a tempestade Fabien

O mau tempo deve continuar até domingo. Depois da depressão Elsa, que ainda se vai fazer sentir a partir das 14h00 no Centro e Sul do país, no sábado, o país vai começar a sentir os efeitos da tempestade Fabien.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o mau tempo se comece a fazer sentir a partir da manhã de sábado, com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro e fortes rajadas de vento. Só a partir de domingo é que há melhorias, o que significa que não deverá chover no Natal.

Contudo, prevê-se que os efeitos do Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".

Segundo as previsões, haverá “vento forte de sudoeste”, prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas. “A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte.”

O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.



Nas previsões para esta sexta-feira, o IPMA tem sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre. Na costa ocidental as ondas poderão agitar os sete metros e na costa sul os cinco metros.

Retomadas ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo. Foram restabelecidas cerca das 6h00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira por causa do mau tempo, segundo a Transtejo/Soflusa.

De acordo com a informação disponível na página da empresa na internet, “em virtude do desagravamento das condições atmosféricas adversas, o serviço de transporte público fluvial encontra-se restabelecido em todas as ligações”.

O mau tempo em todo o país, causado pela depressão Elsa, já provocou mais de 6.237 ocorrências, a maioria quedas de árvores, desde quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Há ainda a registar dois mortos, um desaparecido e 70 desalojados.