“Há 70% de portugueses sem acesso a cuidados paliativos. Isso não incomoda as pessoas?”

Não quero fugir às vossas perguntas, mas infelizmente continua a ser preciso clarificar de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos. Estamos a falar, em primeiro lugar, de cuidados de saúde. Não são caridade, com todo o mérito que isso possa ter, não são cuidados de apoio social, são cuidados de saúde, e são uma área de especialização, como é a dermatologia ou a gastro, prestados por uma equipa que se dedica a ajudar a viver - e não a ajudar a morrer, como tantas vezes se diz - pessoas em situação de doença grave ou incurável. E isso pode acontecer ao longo de meses ou anos, não necessariamente à beira da morte. Os doentes são pessoas de todas as idades, com cancro e sem cancro, com demências, com AVCs, com o que nós chamamos ‘insuficiências de órgão’.

É uma resposta que ainda tenho em aberto. Tenho alguns dados, ou orientações, que me dão uma chave para essa resposta, e que basicamente têm de ver com uma situação familiar, de um avô meu, em 1993, e com o ter-me deparado com a resposta: 'não tenho nada para oferecer ao teu avô'. Dois: a experiência que tive em Inglaterra nessa altura, onde conheci uma unidade de cuidados paliativos, e de para mim ter feito todo sentido ver que havia doentes que a medicina não curava, mas que precisavam de outro tipo de respostas, e que a medicina e a saúde não podiam deixar para trás. Três: basicamente tem a ver com os meus valores e a minha orientação em relação à medicina, como área de serviço, e de serviço ao outro. A medicina congrega e combina muito bem a questão da ciência e do rigor com o humanismo, e com valores como a compaixão. Temos, de uma vez por todas, de acabar com esta ideia de que ser compassivo não é ser bom médico, ou da menorização que se faz de valores como a compaixão e o serviço, que estão na génese da medicina.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, garante que a grande desigualdade que existe no acesso a estes serviços é “geográfica”, e não financeira. Alerta para os perigos de uma discussão emocional” sobre o tema, que ignore as alternativas à morte medicamente provocada, que não tem dúvidas irá causar “pressão social” sobre as pessoas que estiverem em situação de maior fragilidade.

O nosso alvo é a intervenção no sofrimento. A fundadora desta área de especialização, a Cicely Saunders, dizia, no século XX, que ‘intervimos no sofrimento’ e é isso que posso corroborar com milhares de doentes apoiados, para tornar esse sofrimento tolerável. Todos temos experiências de sofrimento na nossa vida, não necessariamente ligadas à doença, portanto, será utópico dizer que o sofrimento não faz parte da vida. O que ninguém quer é que o sofrimento se torne disruptivo e destrutivo, que se torne qualquer coisa que é um fardo pesadíssimo. Nos cuidados paliativos isso não existe. Não quero cair na demagogia de dizer: ‘os paliativos acabam com o sofrimento', o que digo, à luz daquilo que é evidência, é que os paliativos intervêm ativamente no sofrimento, em muitos casos fazendo com que ele desapareça, noutros trazendo-o para níveis toleráveis.

Há aqui uma questão que talvez interfira muito no subconsciente, é que quem não é médico, mas é paciente, olha muito para a medicina do ponto de vista do curar. Os paliativos centram-se muito na questão do cuidar…

Do cuidar, que é também um tratamento. O objetivo da medicina, ao contrário do que as pessoas tantas vezes dizem, não é curar todas as pessoas, e o século XXI vai-nos trazer isso.

Curiosamente ainda ontem li um artigo de um especialista espanhol sobre a cronicidade das múltiplas doenças, o que chamamos a multipatologia, que dizia que só iríamos reagir (à cronicidade) como em relação à crise climática, quando as coisas nos caírem em cima, sendo que muitas pessoas – e eu sou uma delas - têm escrito há décadas que é preciso olhar para este problema da ‘não cura’. É isto que é a cronicidade, as pessoas vivem mais tempo e com mais doenças crónicas.

É um problema que já chega a muita gente.

Neste momento é a realidade, não gostaria de lhe chamar problema. A vida é assim, e temos de discutir soluções para esta situação das doenças que não se curam. É bom lembrar que o fim da medicina é acompanhar todos, quer se curem, quer não se curem. Infelizmente, no século XX isso foi desvirtuado, porque se introduziram os antibióticos e achou-se que o fim da medicina era curar todas as doenças, porque isso aconteceu em relação a muitas doenças infetocontagiosas. Ora, isso não é verdade, o fim da medicina é acompanhar todas as pessoas para que o seu sofrimento seja mitigado. Se pudermos curar, tanto melhor. No século XXI estamos a ver que muitas doenças não se curam, as pessoas convivem com elas durante um período muito prolongado, e acontece sofrimento.

A maior parte das pessoas tem dificuldade em lidar com a dor. Há quem diga que os cuidados paliativos põem as pessoas adormecidas, tira-se a dor porque adormecem. É assim?

Não, não é assim. A dor física, orgânica, é apenas um dos múltiplos sintomas que as pessoas podem ter, e nem sequer é o mais frequente, mas é de facto um daqueles que tem mais impacto em todos. Mas existe o cansaço, a falta de ar, a insónia, as náuseas, portanto, quando se iguala ‘cuidados paliativos’ a ‘tratar a dor’ isso revela algum tipo de omissão em relação à realidade.

As pessoas não sofrem só por problemas físicos, sofrem por várias perdas em várias dimensões, sociais, espirituais – e há uma grande confusão entre espiritual e religioso. Nós intervimos no sofrimento, não apenas na dor física. Para tratar a dor física, de facto utilizamos muitos medicamentos, mas que não têm como objetivo pôr a pessoa a dormir. Se as pessoas, efetivamente, conhecessem a realidade saberiam que há doentes tratados em cuidados paliativos a dar entrevistas, e não os entrevistam drogados.

Há pessoas que são filmadas e entrevistadas cinco a seis dias antes de falecer, portanto é falso que as pessoas estejam adormecidas por causa do tratamento da dor. O que não é falso, e tem de ser dito, é que a maioria de nós quando morre, morre no decurso de um processo de debilidade crescente, e esta debilidade não é sofrimento, consumo compará-la a um pavio de uma vela que vai diminuindo. Esta debilidade acompanha-se de perda de capacidade de funções, não porque isso seja induzido, é fisiologicamente um organismo que está a desligar, faz-nos perder a capacidade de interagir com o outro, de engolir, de levantar e sair da cama, chama-se debilidade extrema.

É lamentável que, às vezes por desconhecimento, se diga que aquilo que os paliativos fazem é pôr as pessoas a dormir. Isso é falso e desafio quem o diz, porque de facto não se pode confundir qualquer efeito secundário de um regime terapêutico com esta debilidade de que estou a falar, de as pessoas no fim da sua vida não terem a mesma vitalidade e a mesma capacidade.

Um dos motivos que pode ajudar a explicar esse desconhecimento sobre os cuidados paliativos é que há uma grande falta de camas e de cuidados paliativos em Portugal neste momento.

Lamentavelmente - e penso que isso é aquilo que fratura, e é aquilo que devia constituir prioridade –, 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. Falou de camas, mas não são necessariamente camas. Era desejável até que fossem equipas domiciliárias, equipas na comunidade, e também camas.

Pergunto se não é prioritário investir mais, com empenho político maior, porque a escassez é grande, para que as pessoas efetivamente tenham acesso a estes cuidados, e não trocar as prioridades. Porque o que estamos a ver é que existe uma tamanha pressa, que se põe como prioridade política o debate naquilo que supostamente até os seus defensores apresentam como medida de exceção. Quando é que se põe primeiro a medida de exceção à frente daquilo que é um direito humano?

Os cuidados paliativos são hoje considerados um direito humano. Mais: são um cuidado básico de saúde. Todos nos preocupamos, e bem, com a falta de médicos de família, mas não há cobertura de saúde quando não há acesso a bons cuidados paliativos. Ora, 70% dos portugueses não têm acesso. Isto não incomoda as pessoas? A própria sociedade tem de reclamar e tem de se incomodar, e ser mais informada, porque há preconceito. É muito interessante ver: as pessoas não querem estar em sofrimento, a gente diz e explica que há cuidados paliativos, mas depois dizem 'não, não, ainda é muito cedo para ir para os cuidados paliativos'. Há este amor/ódio e esta ambivalência que prejudica as pessoas.