Estrada Nacional 2 cortada em Castro Daire na zona das buscas por desaparecido

A Estrada Nacional (EN) 2 está cortada em Castro Daire na sequência das buscas pelo motorista de uma máquina retroescavadora, informou o relações públicas do Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Está cortada a estrada, porque houve um aluimento de terra e, depois, porque no decorrer dos trabalhos de limpeza da via a estrada acabou por ceder provocando a queda da máquina e, consequentemente, do motorista para a linha de água", explicou António Resende à agência Lusa.

O porta-voz explicou que as buscas pelo condutor recomeçaram às 8h00 desta sexta-feira e às 12h00 encontravam-se no local 43 operacionais e 20 veículos, depois de ter sido dado o alerta do desaparecimento, por volta das 21h30 de quinta-feira.

Segundo a página oficial do Facebook do Comando Territorial de Viseu da GNR, a EN2 está interrompida entre os quilómetros 138 e 142, ou seja, entre Mós e Ponte Pedrinha, sendo a alternativa a Autoestrada 24 (A24).

De acordo com a mesma fonte, também a EN16, que liga Viseu a São Pedro do Sul, se encontra cortada, ao quilómetro 80, por causa de um desmoronamento na freguesia de Ribafeita, Viseu, e a alternativa é circular pelo interior da localidade de Gumiei.

A EN227 também está cortada devido a uma derrocada ao quilómetro 48, na localidade de Vilarinho, freguesia de Valadares, São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Neste caso a alternativa é a Estrada Municipal (EM) 612.

Há ainda um corte na EN225 ao quilómetro 50, em Castro Daire, por causa da queda de uma árvore, estando a circulação automóvel a ser feita pela EN321, que liga Castro Daire a Cinfães.

Cortada desde quinta-feira e sem previsão de reabrir, segundo a GNR, está a Estrada Regional (ER) 228, ao quilómetro 28, em Vouzela, devido a um desmoronamento, estando o trânsito a circular pelas localidades de Vasconha, Queirã, Loumão, Figueiredo das Donas e Fataúnços, no concelho de Vouzela.