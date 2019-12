Centro de Portugal prepara-se para agravamento do tempo esta tarde

Os distritos do centro de Portugal preparam-se para o agravamento do estado do tempo a partir da tarde desta sexta-feira, pelo menos até às 20h.

Segundo o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, as maiores preocupações são nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa, com possibilidades de Castelo Branco e Portalegre também terem alguns problemas.

Com o agravamento da chuva, que se prevê forte e persistente ao longo da tarde, as atenções das autoridades estão concentradas nos rios. Pedro Nunes chama atenção para a libertação de caudais por algumas barragens em Espanha, cujos efeitos se farão sentir em cidades portuguesas.

A principal preocupação é com o Douro, particularmente a Régua e as duas margens de Porto e Gaia, já perto da foz.

“Em relação ao Tâmega, é muito previsível que à tarde a situação em Chaves e Amarante se agrave. O Águeda tem tido redução de caudais, mas é possível que sofra novo agravamento. A situação com o Mondego tem sido gerivel, mas estamos apreensivos por conta da chuva para a tarde e quanto ao Tejo a Proteção Civil decidiu ativar o plano de cheias muito por conta dos caudais lançados de Espanha. Está no nível amarelo e é previsível que haja estradas cortadas no distrito de Santarém.”

Por fim, diz o comandante, há também olhos postos na bacia do Sorraia, “sobretudo para esta tarde e noite, em Coruche”.

Desde as 15h do dia 18 as autoridades deram conta de perto de 7.000 ocorrências que causaram dois mortos, um desaparecido e dezenas de desalojados. Continuam as operações para encontrar o homem que desapareceu quando a sua retroescavadora foi arrastada para o rio, em Castro D’Aire, mas não estão reunidas as condições de segurança para ideais para fazer essas buscas, diz Pedro Nunes.