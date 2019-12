​Audiências. Renascença alcança melhor resultado desde 2015

A Renascença atinge a maior audiência desde 2015, com mais de 1 milhão e 300 mil ouvintes regulares, indica o Bareme Rádio da Marktest.



A estação, que tem registado um crescimento gradual, chega à reta final de 2019 com uma audiência acumulada de véspera de 6%, o melhor resultado em quatro anos.

A Renascença reforça a audiência no público alvo entre os 45 e os 54 anos, nos quadros médios e superiores, no Grande Porto, Litoral Norte, Litoral Centro e nas classes A/B/C1.

Grupo Renascença Multimédia é o mais ouvido em Portugal

O Grupo Renascença Multimédia lidera o mercado de rádio em Portugal com o maior número de ouvintes regulares. Mais de 4 milhões e 400 mil ouvintes ouvem as rádios do grupo todas as semanas.

A RFM lidera o share de audiência de rádio em Portugal, com 24,4%, e volta a subir em reach semanal, atingindo 37,2%.

Com cerca de 3 milhões e 200 mil ouvintes regulares, a RFM reforça a audiência nos 15/24, nos 35/44, nos quadros médios e superiores, na Grande Lisboa e nas Classes A/B/C1.

A MEGA HITS, com mais de 720 mil ouvintes regulares, confirma uma posição muito forte entre os jovens (15/24), junto dos estudantes, na Grande Lisboa, no Grande Porto e no Litoral Norte. Nesta última região, onde se incluem as cidades de Coimbra, Figueira da Foz, Aveiro, Viana do Castelo e Braga, a MEGA HITS é a rádio preferida pelo público jovem (15/24), batendo neste alvo todas as outras rádios portuguesas.