Tribunal Penal Internacional anuncia investigação sobre crimes de guerra na Palestina

A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, anunciou esta sexta-feira a abertura de uma investigação, pedida pelos palestinianos, sobre alegados crimes de guerra nos seus territórios.

“Estou satisfeita com a existência de uma base razoável para investigar a situação”, disse. Bensouda ressalvou no entanto que, antes de iniciar as investigações, terão de ser decidido decididos quais os territórios sobre os quais terá jurisdição, já que Israel não é membro do TPI.