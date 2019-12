“Macau é um exemplo para o mundo. Não há muitos sítios onde a China se relacione assim com outro país”

Em entrevista à Renascença , o último governador português do território destaca as boas relações entre os dois países e acredita que Macau não vai sofrer o efeito contágio dos protestos em Hong Kong, porque "foi administrado de uma forma muito diferente".

Macau é um "exemplo para o mundo", porque não há muitos sítios onde "a China se relacione assim com outro país”, no caso Portugal, afirma o general Rocha Vieira.

Não lhe direi que não há mais nada para fazer, há sempre qualquer coisa, mas aquilo que era preciso fazer para que se pudesse cumprir o novo dever com a história e com a população de Macau, isso foi feito.

Depois, no desenvolvimento do processo de transição, verificou-se que a declaração conjunta era de facto um bom documento, e o que lá estava espelhava o sentido de haver um pais com dois sistemas, e que Macau pertencia ao segundo sistema com soberania chinesa. Tratava-se de desenvolver a especificidade de Macau, com os códigos e a matriz portuguesa, os tribunais, a separação de poderes, tudo o que define o segundo sistema. Mas que isso se pudesse compatibilizar com a unidade nacional da China. Há aqui um equilíbrio que foi sempre atingido, e que permanece.

Que seria um território onde predominava o entendimento entre os povos, sim, mas o desenvolvimento da China é que superou todas as expectativas. E isso é bom para Macau e isso também nos dá satisfação, porque quer dizer que as condições que Portugal lá deixou foram capazes de sustentar esse ritmo acelerado de crescimento.

Há dois grupos de pessoas muitos distintos, os chineses e os portugueses, e ambos têm o mesmo sentido de que as coisas foram bem feitas. Mas quero-lhe dizer que da parte dos chineses sinto uma grande gratidão pela forma como Portugal preparou a transição. Quando os chineses de Macau vêm aqui querem tirar fotografias comigo, querem cumprimentar-me, e é sempre num ambiente muito amigo que nos encontramos, e que às vezes emociona. Os portugueses também, felizmente, vejo pela forma como falam que se sentem reconhecidos pelo trabalho que fizeram, e que sempre foram uma parte da transição. Foi uma grande equipa, num momento histórico e único que foi levado a cabo com sucesso. Hoje todos concordam que a transição de Macau correu bem.

Eu quando me despedia das instituições, fazia-o sem tristeza e com confiança no futuro. Dizia: “o que vai mudar é a administração”, e tudo o que fizemos foi no sentido na continuidade, e que tudo continue na mesma, a maneira de viver, os princípios, as liberdades e as garantias, a cultura portuguesa. E isso aconteceu. A despedida foi suave, muito amiga, e senti que não nos estávamos a despedir de nada que não continuasse.

As pessoas quando se despediam do governador diziam: “fizeram bem, Portugal cumpriu, nós ficamos cá e ficamos confiantes em relação ao futuro”.

Nas despedidas havia um sentimento de grande cordialidade, mas também de partilha mútua, de alguma coisa que se tinha feito em comum. Nessas despedidas senti que já havia confiança em relação ao futuro, ao contrário das dúvidas e incertezas que se registavam anos antes, no início do processo.

E como foram aqueles vários meses de despedidas do território, de todas as pessoas e instituições?

Senti que não era eu, era tudo isso que representava a nossa história, e foi um momento emocionante porque, ao mesmo tempo, pensava que Portugal cumpria a História, cumpria as suas responsabilidades perante Macau. Foi de alguma forma um sentimento do dever cumprido, que ao mesmo tempo que se fechava um ciclo, abria-se outro. E foi essa preocupação que todos tivemos durante a transição, que não fosse o fechar definitivo de uma porta, mas a abertura de um novo ciclo de futuro.

No ato simbólico do arrear da bandeira no Palácio do Governo, enquanto tocava o hino nacional e olhava para o frontispício do Palácio que tinha a esfera armilar, o que senti é que não era eu que estava ali. Eram gerações e gerações de portugueses que, ao longo dos séculos em convivência com a China, foram capazes de manter um território perfeitamente original, diferente, e com respeito pelas culturas.

E esse equilíbrio foi mesmo conseguido? Liberdade de imprensa, liberdade religiosa, independência dos tribunais, tudo o que constava no documento para um prazo de 50 anos, está mesmo a ser cumprido?

Acho que sim. Claro que se pode encontrar sempre alguma coisa que podia ser melhor, mas estão a ser cumpridos. A Lei Básica, que é a mini-constituição que substituiu a Lei Orgânica de Macau, resulta de um documento aprovado em Pequim que transcreve todos os compromissos que assumiu na declaração conjunta. Portanto, há uma garantia formal de um diploma nacional chinês relativamente a Macau. A sua liberdade, a sua autonomia, a sua moeda própria, uma autonomia muito, muito grande. As únicas áreas que ficam sob responsabilidade e autoridade de Pequim, são a defesa e os negócios estrangeiros, tudo o resto, até o tribunal de última instância, está em Macau. Aquilo que eu sinto, por aquilo que vejo e por aquilo que me dizem, a China está a cumprir.

Um jornalista que vá a Macau e faça perguntas, não terá muita dificuldade em encontrar pessoas que manifestem alguma preocupação. Há quem ache que a China está com pressa, que parece que já passaram 40 anos e não apenas 20. Também há quem não acredite na renovação destas garantias para lá dos 50 anos. O sr. General partilha de algum destes receios?

A minha posição, verdadeira, é que a China vai cumprir o que se comprometeu na Lei Básica. Naturalmente, é legitimo que a população se interrogue sobre o que irá acontecer depois desses 50 anos. Eu julgo que ainda falta muito tempo, e aquilo que vai acontecer depende muito da maneira como as pessoas fazem acontecer.

Acho que é importante que Macau respeite todos os traços que foram acordados na Declaração Conjunta, nomeadamente que não atente contra a unidade nacional da China. Porque, se isso acontecer, é o princípio dos dois sistemas que começa a estar em causa. Tudo tem que ser feito num ambiente de entendimento, de negociação, e de construção de pontes que permitam que Macau, mesmo depois dos 50 anos, continue a ter um estatuto especial.

O que se deve fazer é criar condições para que Macau tenha um papel importante no Delta do Rio das Perolas, que é um dos polos de desenvolvimento dos mais ativos do mundo, que participe nos projetos que a China tem no âmbito de “uma faixa, uma rota” e na “grande baia”. Que aproveite a sua autonomia e o faça com confiança no futuro. Porque a China tem interesse que Macau tenha uma certa originalidade e especificidade.

Ainda falta muito tempo para o fim dos 50 anos, e a ideia que eu tenho é que o primeiro sistema que existe na China se aproxima do segundo, muito mais do que o segundo do primeiro. E é possível encontrar uma convergência que responda a essas preocupações. Macau tem que ser útil para a China, não pode ser absorvido pelo resto da região, tem que manter a sua vocação histórica de elemento de complementaridade em relação a atividades no interior da China, e uma ponte para os países de língua portuguesa. Quando há entendimento, confiança e complementaridade todos ganham, quando há confronto e conflito as coisas não se passam dessa maneira. E quando se quebra a confiança, isso não é bom.