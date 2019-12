Grécia. Polícia Marítima resgata 27 migrantes ao largo da ilha de Samos

A Polícia Marítima resgatou 27 migrantes ao largo da ilha grega de Samos. A bordo do bote seguiam três crianças, 10 mulheres, das quais uma grávida, e 14 homens.

De acordo com a nota oficial, enviada à redação, a equipa na Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detetou, ao final da noite de ontem, um bote e passou as coordenadas à equipa na embarcação "Tubarão", que chegou à área pelas 22h40, onde encontrou os imigrantes a deslocar-se para terra, numa zona rochosa e perigosa.

Os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima, com o apoio da Guarda Costeira Grega, e transportados para o porto de Vathy, na ilha de Samos, onde desembarcaram pelas 2h10.

Desde 2014, ano em que iniciou a participação nesta missão no Mediterrâneo, a Polícia Marítima já salvou 7.011 vidas.

Esta força encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega. O objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

Segundo os dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), este ano já chegaram à Europa, por mar, 100.275 pessoas e 1.246 estão dadas como desaparecidas nas águas, presumivelmente mortas.