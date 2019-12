Durão Barroso considera "difícil" cumprir o Pacto ecológico europeu

Durão Barroso deixou esta sexta-feira, em declarações à Renascença, um alerta para Bruxelas sobre o Pacto ecológico europeu. O ex-presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro português considera que a União Europeia (UE) vai estar na vanguarda deste movimento e mostrou-se favorável ao pacto apresentado para o combate às alterações climáticas no novo modelo de crescimento económico do continente. Porém, avisa que é preciso ter em conta a competitividade das empresas, porque se tiverem "de aplicar estas políticas e os outros países não o fazem, então há um problema de competição".

Numa entrevista realizada em Cascais, à margem do Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, Durão Barroso reconhece que o pacto tem metas muito ambiciosas e é preciso chamar os grandes poluidores a seguirem os mesmos passos. "Os Estados Unidos e a China são nesta altura os maiores poluidores. Mesmo que a Europa, por hipótese, tivesse hoje emissões zero, isso não resolvia o problema das alterações climáticas", ressalva.