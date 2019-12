China foi tema no debate dos democratas americanos e Pequim cortou a emissão

Esta quinta-feira, nos Estados Unidos, os candidatos às primárias do Partido Democrata norte-americano encontraram-se em mais um debate televisivo mas, segundo a imprensa internacional, a população de Pequim foi impedida de ver nove minutos do programa, período em que foram feitas questões sobre a China.

Os outros seis candidatos também foram questionados sobre assuntos relacionados com a China, como os protestos em Hong Kong e as tensões militares no mar do Sul da China.

Este não é o primeiro relato de censura nas televisões chinesas, suspeitando-se que todos os programas internacionais transmitidos em direto sejam controlados para que, caso algo seja considerado politicamente sensível pelo Partido Comunista Chinês, possam ser cortados.