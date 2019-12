Austrália em chamas. Primeiro-ministro interrompe férias tropicais devido a críticas

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou esta sexta-feira que irá interromper as suas férias no Havai depois da sua ausência, numa altura em que o país está a ser devastado por incêndios florestais, ter sido muito criticada.

As entidades metereológicas têm emitido avisos de perigo, para diversas zonas do país, alertando para o elevado risco de incêndio.

Em Queensland (nordeste) registam-se mais de 70 incêndios e estão em curso várias dezenas de outros nos estados ocidentais e do sul.

Mais de uma centena de incêndios lavram em Nova Gales do Sul, o estado australiano com mais população, tendo sido declarado estado de emergência.

O primeiro-ministro afirmou, posteriormente, à rádio australiana “2GB Radio”, que normalmente não anuncia quando “sai do país ou onde vai”, mas compreende que devido às circunstâncias a sua ausência “causou bastante ansiedade”, acrescentando que é “devastador estar no Havai e ver o que está a acontecer na Austrália”.

“Lamento profundamente as emoções que despertei entre os muitos australianos afetados pelos incêndios florestais enquanto passava férias com a minha família”, afirmou Scott Morrison, em comunicado.

Na quinta-feira, a Austrália bateu, pela segunda vez, o recorde de dia mais quente, com uma temperatura máxima média nacional de 41,9 graus Celsius. No dia anterior já tinha registado um recorde, com 40,9 graus.

O recorde absoluto da temperatura no mês de dezembro foi batido na quinta-feira, quando os termómetros atingiram os 49,8 graus na localidade de Eucla, na Austrália Ocidental.