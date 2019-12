​Lexus UX 250h - Silhueta jovem e corpo de luxo

Com um capot mergulhante, o UX 250h assume a imagem de família com as linhas a convergirem para a grelha, que é exclusiva desta gama, com um único padrão de malha. Os grupos ópticos esguios conferem dinamismo ao modelo.

Interior

Com uma notável herança do seu irmão mais velho o Lexus ES 300, o interior deste UX 250h parece em tudo idêntico. Talvez algo mais comprimido, uma vez que as cotas de habitualidade são mais reduzidas. A qualidade dos materiais está a bom nível. O quadrante é personalizável, com um engenhoso sistema mecânico que faz mover dentro do quadrante um dos elementos digitais, escondendo ou fazendo desaparecer informações do condutor.

O espaço acaba por ser beneficiado com a colocação das rodas nos extremos da carroçaria. Os bancos dianteiros são confortáveis e é bastante fácil encontrar uma correcta posição de condução. Os bancos traseiros acolhem bem 2 adultos e uma criança no espaço do meio.

A bagageira fica-se pelos 320 litros.