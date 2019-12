Jumbo-Visma com três líderes no Tour

A equipa Jumbo-Visma vai ter como líderes na Volta a França em bicicleta o esloveno Primoz Roglic, vencedor da Vuelta 2019, e os holandeses Steven Kruijswijk, terceiro no Tour 2019, e Tom Dumoulin, segundo em 2018.

"O objetivo é, definitivamente, vencer o Tour. Estaremos na máxima força com três líderes", afirmou Dumoulin, durante a apresentação da formação holandesa, em Amesterdão.

Naquele que foi o seu primeiro evento oficial com a Jumbo-Visma, o vencedor da Volta a Itália de 2017 e segundo classificado do Tour 2018 reiterou o seu entusiasmo por ter escolhido a equipa holandesa para correr nas próximas três temporadas e destacou a sintonia entre os três homens que vão “atacar” a vitória na “Grande Boucle”.

"Queremos ganhar o Tour como equipa e isso faz-se com os corredores mais fortes. Reparem bem na equipa que vamos fazer alinhar, comigo, o Tom e o Primoz como líderes. Penso que podemos estar na luta", reforçou Steven Kruijswijk, que foi terceiro no Tour2019, atrás do colombiano Egan Bernal e do galês Geraint Thomas.

A 'toada' de união foi mantida por Primoz Roglic, um dos ciclistas sensação desta temporada, que disse querer contribuir para o objetivo coletivo de subir ao lugar mais alto do pódio em Paris.

O aparente “excesso” de líderes para o assalto à vitória na prova, que vai decorrer entre 27 de junho e 19 de julho, foi desvalorizado pelo diretor desportivo da Jumbo-Visma, que explicou o porquê de ter decidido fazer alinhar os seus três principais nomes em França.

"Analisámos os últimos cinco anos das grandes Voltas. Qual é a influência dos contrarrelógios na classificação final? Qual a composição da equipa vencedora? Encontrámos uma tendência. Temos de ir ao Tour com a equipa mais forte possível, só assim teremos hipóteses de vencer", analisou Merijn Zeeman.

Além dos três homens para a classificação geral, os holandeses vão alinhar com os belgas Wout van Aert e Laurens De Plus, o alemão Tony Martin, o holandês Robert Gesink e o norte-americano Sepp Kuss.