Giannis e companhia ultrapassam LeBron e Anthony Davis

Os Milwaukee Bucks venceram, esta madrugada, os Los Angeles Lakers, em casa, por 111-104.

Giannis Antetokounmpo, "Most Valuable Player" da última temporada, foi a grande figura, com 34 pontos, 11 ressaltos e sete assistências. O grego apontou três triplos, o melhor registo da carreira numa só partida.

Do outro lado, Anthony Davis, com 36 pontos e 10 ressaltos, LeBron James, com um triplo-duplo com 21 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências, foram quem mais lutou contra a maré, mas não evitaram a derrota.

Os Lakers continuam a liderar a oeste, agora com 24 vitórias e cinco derrotas. No entanto, o melhor registo da NBA é agora dos Milwaukee Bucks, líderes do este, com 25 vitórias e apenas quatro derrotas.

Outros resultados:

Atlanta Hawks 106-111 Utah Jazz

San Antonio Spurs 118-105 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 117-122 Houston Rockets