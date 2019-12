Velázquez. “Temos muito a ganhar"

O treinador Julio Velázquez promete um Vitória de Setúbal determinado em vencer o Benfica, em jogo da terceira e última jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico espanhol assegurou que o facto de o conjunto sadino já estar arredado da discussão pela passagem à 'final four' da prova não retira a ambição a uma equipa "sem nada a perder".

"O objetivo não é fazer um jogo por fazer e ir de férias. Nada disso. Não temos nada a perder, temos muito a ganhar: dinâmica de jogo, melhores sensações e dar uma boa imagem do futebol. Por respeito aos adeptos, ao Vitória, à competição e aos outros adversários, temos de fazer um bom jogo", disse.

E acrescentou: "Não temos hipóteses de chegar às meias-finais, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo, ser competitivos, ter identidade e jogar sempre com a disposição de ganhar", garantiu.

Julio Velázquez anteviu muitas dificuldades frente ao Benfica, equipa a quem teceu elogios, mas lembrando que também tem fragilidades que podem ser exploradas na partida no Estádio do Bonfim.

"O Benfica é uma equipa de grande nível, mas, como todas as equipas do mundo, tem muitos pontos fortes e também alguns pontos fracos. Vamos tentar levar o jogo para onde queremos e tentar evidenciar alguns pontos fraquinhos que podem ter", referiu.

O treinador do Vitória de Setúbal, que admitiu que o adversário pode "mudar muito a equipa", sublinhou o mérito do treinador Bruno Lage na qualidade de jogo do Benfica e na "fome" de êxitos que os seus atletas têm.

"Têm uma boa dinâmica de jogo e jogadores com muita energia e 'fome'. São muito bem orientados pelo 'staff' atual. Acho que (Bruno) Lage tem muito mérito no que está a fazer.

Considero uma equipa muito bem trabalhada e difícil, mas acho que podemos fazer um bom jogo. Depois veremos se podemos ganhar", disse.

A diferença que existe entre os dois conjuntos não impediu Julio Velázquez de pensar em terminar o ano de 2019 com um êxito, dando continuidade aos dois últimos triunfos que obteve no campeonato.

"O Benfica é uma grande equipa, não só ao nível de Portugal, mas também internacional. Tem grandes jogadores e um treinador que está a fazer um trabalho excecional. No entanto, é sempre possível atingir o objetivo que temos. É certo que é mais difícil contra jogadores deste nível, mas vamos tentar fazer um jogo atrativo", reforçou.

Questionado sobre a crise diretiva no clube, causada pela demissão de dirigentes que vai obrigar o clube a realizar eleições até 18 de janeiro, o treinador escusou-se a comentar.

Vitória de Setúbal, quarto classificado do grupo B da Taça da Liga, com um ponto, e Benfica, terceiro, com dois, jogam no sábado, às 20h00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da terceira jornada da competição.