Treinador do Belenenses SAD presta declarações sobre desentendimento com Sérgio Conceição

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, foi ouvido pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes, esta sexta-feira, sobre o desentendimento com Sérgio Conceição, ao intervalo do jogo com o FC Porto.

Pedro Ribeiro não prestou declarações aos jornalistas, à chegada à sede da Liga de Clubes, no Porto. Não se sabe se e quando Sérgio Conceição será ouvido. A audição ao treinador do FC Porto estará dependente do testemunho do homólogo do Belenenses.

Ao intervalo do Belenenses SAD-FC Porto, da 13.ª jornada do campeonato, foi visível um desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro. Imagens difundidas pela "SIC" mostram o treinador do Belenenses, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém (um "boi") de o ter agredido a soco.



O caso do soco no Jamor

Os contornos do desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro continuam por esclarecer. Porém, o FC Porto negou, por via do diretor de informação, Francisco J. Marques, que o seu treinador tenha agredido alguém.



Caso se confirme que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto arrisca perder o resto da época. Segundo o regulamento da Liga, o castigo para este tipo de casos pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão, ou seja, um máximo de nove meses.

Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito, para perceber o que aconteceu. A Liga e a PSP solicitaram as imagens do sucedido durante o intervalo do jogo.