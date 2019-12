Está definido o lote de oito equipas que segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Destaque para a presença do Canelas 2010, o único sobrevivente do terceiro escalão do futebol português.

Da I Liga continuam Rio Ave, Paços Ferreira, Benfica, FC Porto e Famalicão.

Já da II Liga estão: Académico Viseu e Varzim.

O sorteio dos quartos e das meias-finais realiza-se na próxima segunda-feira, às 14h30.

RESULTADOS

Académico Viseu 1-0 D. Chaves

Varzim 2-1 (ap) Anadia

Marinhense 0-2 Rio Ave

Sertanense 0-1 Canelas 2010

Paços Ferreira 3-0 Sp. Espinho

Benfica 2-1 Sp Braga

FC Porto 1-0 Santa Clara

Famalicão 3-0 Mafra