O plano para seduzir Weigl e o guarda-chuva de Nakajima

A vitória do FC Porto frente ao Santa Clara, que garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

O jornal "O Jogo" escreve "Naka abriu o guarda-chuva", em relação ao primeiro golo do japonês Shoya Nakajima ao serviço do FC Porto, num jogo marcado pelo mau tempo que condicionou, e muito, o relvado.

"A Bola" diz "Na hora certa", como uma referência ao golo do FC Porto ter surgido na primeira parte, antes do relvado do Estádio do Dragão se deteorar devido à chuva intensa.

O diário "Record" dá destaque ao interesse do Benfica no médio Julian Weigl. "Plano para seduzir Weigl", escreve.

As declarações de Coates no âmbito do ataque de Alcochete e o interesse do Nápoles em Acuña são outros destaques da imprensa nacional.