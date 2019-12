Folha quer vencer o Sporting para alcançar "final-four" da Taça da Liga

António Folha, treinador do Portimonense, espera que a equipa algarvia esteja numa "noite boa" para vencer o Sporting e alcançar a "final-four" da Taça da Liga.

"Espero que tenhamos uma noite boa para somar mais três pontos. Se vai ser suficiente, ou não, eu não sei, porque há outro encontro. Vamos focar-nos no nosso jogo e tentar ganhar o jogo", disse, em conferência de imprensa.

O Portimonense lidera o grupo C, com quatro pontos, os mesmos que o Rio Ave. As duas equipas estão em pé de igualdade em todos os critérios exceto o último, em que o Portimonense utiliza a equipa mais jovem e, por isso, está, nesta altura, à frente da equipa vilacondense. Sporting segue na corrida, com três pontos. Gil Vicente, que joga no terreno do Rio Ave, está já eliminado, com 0 pontos.

"É difícil, por si só, ganhar ao Sporting. Estamos conscientes disso. Aliado a isso, sabemos que o Rio Ave joga com o Gil, que já não tem hipótese, a jogar em casa, não tem tanta dificuldade como nós. Por tudo isto, queremos ganhar e no fim poder vencer o grupo", explica.

Folha reconhece que o Sporting tem sido inconsistente nos resultados, mas espera a equipa de Silas em Portimão à procura da vitória.

"Vão querer ganhar porque são uma equipa grande, seja em que competição for. Vão fazer de tudo para estar na 'final-four'. Acredito que mesmo com uma ou outra alteração, venham com o melhor 11. Das três equipas, é a que não está tão bem no grupo, mas tudo pode acontecer. Vamos tentar olhar para este jogo", acrescenta.

O Portimonense-Sporting joga-se no sábado, às 17h00