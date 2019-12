Canelas quer Benfica e promete "mais luta do que alguns clubes da I Liga"

Francisco Duarte, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Canelas 2010, quer apanhar apanhar Benfica ou FC Porto, nos quartos de final da Taça de Portugal. O dirigente da equipa de Vila Nova de Gaia garante que o clube gaiense daria mais luta ao Benfica do que várias equipas da I Liga.

"Do ponto de vista desportivo e da festa da Taça, queria o FC Porto. Para mostrar, queria o Benfica. Sobretudo em casa, acho que teríamos reais hipóteses de passar. Iríamos complicar mais do que equipas da primeira divisão", disse, em entrevista no programa, "As Três da Manhã", na Renascença.

O presidente da MAG do Canelas explica que a qualificação para os quartos de final da Taça foi histórica porque permitiu ao clube demarcar-se da imagem de violência à qual é associado há vários anos.

"O Canelas está muito conotado com a violência. Foi ótimo ser televisionado, ainda nos relacionam a isso, mas é coisa do passado. O treinador da equipa adversária ter dito que fomos justos vencedores e que praticamos bom futebol, todas as crónicas que saíram na imprensa e que foram unânimes, isso foi o melhor da nossa passagem", disse.

Presidente e treinador-adjunto



Francisco Duarte explica o dia-a-dia difícil de um clube do Campeonato de Portugal e realça a caminhada histórica para um clube de Vila Nova de Gaia.

"Quem conhece a realidade do Canelas torna ainda mais histórico o nosso feito. Com nada, faz-se muito. Só os Dragões Sandinenses tinham chegado aos quartos de final, aqui em Gaia, na década de 90. Vivemos com muita dificuldade, é a realidade do futebol em Portugal, tirando a minoria dos grandes. Temos de ser todos 'faz-tudo'. Na teoria temos cargos, mas na prática temos de nos multiplicar em funções. O nosso presidente é treinador-adjunto. Se for preciso ir à farmácia, ele é que v ai. Temos um espírito de missão, de compromisso com o clube", remata.

O sorteio dos quartos de final da prova decorrem na próxima segunda-feira. Em prova, restam cinco clubes da I Liga (FC Porto, Benfica, Rio Ave, Famalicão e Paços de Ferreira), dois da II Liga (Académico de Viseu e Varzim) e o Canelas, único representante do Campeonato de Portugal.