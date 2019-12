Van Dijk treina na véspera do Flamengo

Virgil Van Dijk foi a novidade do treino do Liverpool, na véspera do jogo contra o Flamengo da final do Campeonato do Mundo de Clubes.

O defesa holandês falhou a meia-final contra o Monterrey por doença, mas integrou a sessão de hoje. Wijnaldum também está em dúvida, por um problema muscular.

Jurgen Klopp garantiu, em conferência de imprensa, que os dois jogadores vão realizar testes físicos esta sexta-feira para perceber se poderão ir a jogo. A final, em Doha, no Catar, etá marcada para sábado, às 17h30.