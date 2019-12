Tottenham renova contrato com esteio da defesa

O Tottenham anunciou a renovação de contrato com Toby Alderweireld, até 2023.

O defesa-central de 30 anos estava em último ano de contrato com os "Spurs", mas continua a ser peça-chave na defesa de Tottenham, na quinta temporada no clube londrino.

O Tottenham contratou o internacional belga em 2015, depois de uma época no Southampton. No total, Alderweireld soma 179 jogos ao serviço do emblema. Antes, passou pelo Atlético de Madrid e Ajax.

O clube treinado por José Mourinho tem ainda mais dois casos por resolver: Vertonghen, de quem é esperado que assine novo contrato, e Eriksen, que deverá mesmo deixar o clube a custo-zero.