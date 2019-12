Liverpool-Flamengo. Jorge Jesus diz que Jürgen Klopp “também é um criador”

Os elogios de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, a Jorge Jesus foram uma das notas mais importantes da conferência de imprensa de antevisão da final do Campeonato do Mundo de clubes, que se disputa este sábado (às 17h30 de Portugal continental), no Qatar, entre o Flamengo e o clube inglês. O treinador português respondeu esta sexta-feira na mesma moeda.

Um dos itens a que Klopp se referiu foi a criatividade das equipas de Jesus nas bolas paradas. “É uma afirmação com a qual fico satisfeito, porque é um colega de profissão que consegue não só ver como dar mérito a quem criou alguma coisa na bola parada”, respondeu.

E o antigo treinador de Sporting e Benfica também não quis ficar atrás neste campeonato de elogios: “O Liverpool tem uma história de conquistas como clube de grande prestígio na Europa e no mundo. O Klopp esta a fazer recuperação espetacular no Liverpool, não só no campeonato inglês mas também na Champions”.

Liverpool tem os “melhores do mundo”, Flamengo os “melhores do Brasil”

Relativamente às hipóteses do clube brasileiro na partida de sábado, Jesus concedeu uma vantagem teórica ao adversário, pelo seu poder financeiro. Mas espera que o trabalho tático que tem vindo a realizar possa equilibrar o encontro.

“As equipas da Europa, quando chegam a uma final do Campeonato do Mundo, têm os melhor jogadores do mundo. E o Flamengo não tem os melhores jogadores do mundo, tem os melhores jogadores do Brasil. Mas como eles também são tão bons dá para fazer uma comparação e amanhã vamos ver se temos capacidade para nivelar o jogo”, analisou

A esperança é a de que a preparação do Flamengo possa “fazer a diferença a nível tático” e permitir um “equilíbrio”. “O Flamengo vem de um ano fantástico desportivamente, com as conquistas que tivemos e chegando à final do Campeonato do Mundo. São duas equipas muito parecidas em termos de estarem a recuperar prestígio internacional. São duas equipas, como diz o Bruno Henrique, que já estão noutro patamar. Vamos ver amanhã qual é a melhor", declarou.

“Não há nenhum campeonato com a paixão do brasileiro”, garante Jesus

Jorge Jesus deixou ainda duas mensagens críticas muito precisas: uma ao país anfitrião da prova, o Qatar, e outra aos brasileiros.

A primeira foi dirigida ao país asiático, que irá organizar o Campeonato do Mundo de seleções em 2022. “O Qatar não é um país de futebol e um Campeonato do Mundo – com todo o respeito pelo Qatar, que está a fazer uma grande organização – tem que ser num país em que amem o futebol e em que os estádios estão sempre cheios. É um cenário todo bonito, mas o foco principal, que é o calor dos espetadores, faltou um bocadinho”.