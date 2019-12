Klopp diz que Jesus "seria eleito presidente do Brasil, se houvesse eleições"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, deixou rasgados elogios a Jorge Jesus, treinador do Flamengo, na véspera da final do Campeonato do Mundo de Clubes, no Catar. O técnico alemão diz que Jesus seria presidente do Brasil, se quisesse.

"Jorge Jesus tem feito um trabalho incrível, mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse eleições, provavelmente ele seria eleito presidente do Brasil. Ele foi bem sucedido no Benfica e no Sporting. É uma personagem e conhecido por ser organizado. Já o sigo há muito tempo, mas é a primeira vez que o vou defrontar. Estou ansioso. Ele pode ir para um clube Europeu, mas talvez o Rio de Janeiro seja uma cidade tão agradável que ele queira ficar", disse.

Depois de ter dito, há algumas semanas, que não conhecia o Liverpool, Klopp admite que já está totalmente ciente da forma como joga o "Mengão".

"Sei o que esperar do Flamengo. É um estilo muito organizado. Jorge Jesus mudou a sorte e muitas outras coisas quando chegou. Trouxe novos jogadores para a defesa. É uma equipa muito bem estabelecida, todos sabem o que precisam fazer, existem formas diferentes de jogar", disse.

O Liverpool não desvaloriza o Campeonato do Mundo de Clubes e Klopp reforça a vontade de vencer o troféu: "Queremos ganhar, mesmo sabendo que vai ser muito difícil. Vocês viram como o Monterrey lutou, quanto insistiu. Amanhã vai ser ainda mais. Vai ser especial"



Velocidade, criatividade e jogo pelas laterais são as virtudes do futebol do "Fla": "São rápidos, criativos no meio de campo, abusados nas laterais. Os cruzamentos por cima, por baixo. É assim que uma equipa de sucesso joga. E não estão mais acostumados a perder".

A final do Campeonato do Mundo de Clubes joga-se este sábado, às 17h15.