Deschamps espera que Zidane lhe suceda como selecionador francês

Didier Deschamps, atual selecionador francês, considera que o seu sucessor deve ser Zinédine Zidane, técnico do Real Madrid.

"O novo selecionador devia ser 'Zizou'. Mais tarde ou mais cedo, será ele", afirmou Deschamps, em entrevista ao jornal francês "Le Monde".

Apesar do apoio a Zidane, que foi seu colega de equipa nas conquistas do Mundial 1998 e do Euro 2000, Deschamps não deverá ceder o lugar tão cedo. O contrato do atual campeão do mundo dura até 2022.

Questionado sobre quanto tempo ficará ao comando da seleção francesa, que começou a orientar em 2012, Deschamps salientou que, "quando se é treinador, não há limite de idade": "São os resultados que te fazem durar."

Didier Deschamps conduziu a França à final do Euro 2016, perdida para Portugal, em solo gaulês, e à conquista do Mundial 2018. Igualou o feito de Mario Zagallo (Itália) e Franz Beckenbauer (Alemanha): ser campeão do mundo enquanto jogador e treinador.