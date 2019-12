Arsenal confirma Mikel Arteta

O Arsenal anunciou, esta sexta-feira, 20 de dezembro, o treinador Mikel Arteta, que irá assumir o comando da equipa principal do clube inglês.

Mikel, ex-capitão do Arsenal, jogou no clube inglês por cinco épocas, entre 2011 e 2016, e regressa agora para treinar a equipa principal. O treinador, que deixa assim o cargo de adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, assinou um contrato por três anos e meio e a sua equipa técnica deverá ser anunciada em breve.

"É uma grande honra. O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo. Precisamos de competir pelos troféus de topo e isso ficou muito claro para mim nas conversas que tive com o Stan e o Josh Kroenke, assim como outros seniores do clube", assinalou Arteta em comunicado.

"Todos sabemos que há muito trabalho a ser feito para atingir esses objetivos, mas estou confiante de que o faremos. Sou realista o suficiente para saber que isso não vai acontecer do dia para a noite, mas a equipa tem talento que baste e a um conjunto de jovens jogadores incríveis a vir da academia", acrescentou.

"Estamos muito felizes por ter o Mikel de volta ao Arsenal", sinalizou Josh Kroenke, filho do dono do clube londrino.

"Sabemos que as suas expectativas são as mesmas que têm os nossos fãs à volta do mundo e estamos confiantes de que ele pode desempenhar um papel para levar o clube de volta aos níveis que desejamos", acrescentou.

Mikel Arteta vai substituir Freddie Ljungberg, que liderou a equipa de forma interina após Umai Emery ter sido despedido no passado dia 29 de novembro.