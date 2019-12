​Obediente Macau

O presidente da China, Xi Jinping, veio a Macau para participar nas comemorações dos 20 anos da passagem deste território para a soberania da China. Até 2049 vigora em Macau um sistema duplo (um país, dois sistemas), que pretende manter – pelo menos até essa data – algumas liberdades cívicas.



Não foi convidado para esta cerimónia comemorativa qualquer governante português. Portugal foi ali representado pelo seu cônsul-geral em Macau e Hong Kong. É uma indicação clara de que Xi Jinping quer tornar manifesta a diferença entre Macau e Hong Kong. E não augura nada de bom para o futuro próximo das liberdades em Macau. Numa reportagem do jornalista Celso Paiva para a Renascença essa ameaça ficou clara.

A China sempre mandou em Macau, antes e depois do 25 de Abril. Na época da ditadura portuguesa, mandava através de um alto quadro do partido comunista chinês, residente no território, que frequentemente era um milionário. A influência das autoridades portuguesas no território era mínima. Depois, os chineses foram tomando diretamente as rédeas da gestão do território.

Ao contrário de Hong Kong, uma ex-colónia da democrática Grã-Bretanha, nunca houve em Macau um movimento significativo de promoção da democracia. É o que agrada a XI Xinping, pois quer apresentar o exemplo do “bem comportado” Macau para contrastar com a rebelião em Hong Kong. Por isso não lhe convinha ter representantes políticos portugueses na cerimónia da transferência de soberania.