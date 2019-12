Portugal com impostos mais altos que Espanha é “um erro absurdo”

“Não podemos ter maior despesa pública que Espanha. Não podemos ter impostos mais altos do que em Espanha sob pena de Portugal ser muito prejudicado na competitividade da sua economia”, defende Pedro Braz Teixeira em entrevista à Renascença.



O economista exemplifica com os combustíveis, sugerindo a aproximação do imposto sobre os combustíveis (ISP) ao aplicado em Espanha. “O elevado diferencial é absurdo”, diz Braz Teixeira. Duplamente absurdo. “Limita as receitas fiscais dos combustíveis em Portugal e gera um tráfego brutal com a correspondente pegada ecológica” dos milhares de automobilistas portugueses que fazem quilómetros adicionais para abastecer em Espanha.

A tese está inscrita no livro “Um Guião para um Futuro Ministro das Finanças”, edição Ideia-Fixa, uma reflexão sobre a organização do Estado, e é retomada em entrevista à Renascença. As principais reflexões do livro destinam-se a promover o crescimento económico, o maior problema das finanças públicas portuguesas. De resto, a proposta conhecida de Orçamento do Estado “nada tem de significativo em relação ao desafio número um do país que é o crescimento económico”, afirma o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade.

A inspiração para escrever “Um Guião para um Futuro Ministro das Finanças” surgiu, indica Pedro Braz Teixeira, da frustração de ver potenciais bons ministros das Finanças ficarem muito abaixo do potencial, por não terem tido tempo de se prepararem, sendo convidados em situações de emergência. Sem trabalho preparatório não é possível tomar decisões complexas e depois, se e quando o esforço é feito, já não há oportunidade política para aplicar as medidas. Um outro objetivo do livro é, ainda segundo o autor, denunciar o número e a variedade assombrosa de disparates que tem caracterizado a governação de Portugal nas últimas décadas.