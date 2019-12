Gralha no Orçamento aumenta excedente para o próximo ano

Há mais uma gralha no Orçamento do Estado (OE) para 2020, que aumenta o excedente do próximo ano.



Para corrigir a carga fiscal, o Governo decidiu “simplificar” o novo Quadro 3.2, com a Conta das Administrações Públicas.

Agora, os valores de várias parcelas surgem arredondados, nas previsões para 2020, o que não permite um cálculo exato das contas para o próximo ano.

Seguindo as fórmulas matemáticas e os dados disponibilizados no quadro, podemos completar os valores totais que surgem arredondados.

Como disse o socialista António Guterres, agora à frente das Nações Unidas, “é só fazer as contas”. Chegamos a um excedente de 0,4% para o próximo ano, ou seja, duplica face aos 0,2% previstos por Mário Centeno. Seguindo o arredondamento, até chega a 0,5% (43,8 - 43,3).

Contactado pela Renascença, o gabinete do ministro das Finanças admite que os valores não deviam ter sido arredondados e completa algumas das casas decimais suprimidas do quadro. A despesa total é 43,5, o que, assegura o Ministério das Finanças, coloca o excedente em 0,24, com os números tal como estão publicados.