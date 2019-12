Benfica está em vantagem por Weigl

Julian Weigl é opção real para o Benfica no mercado de janeiro. O jogador do Dortmund perdeu espaço na equipa e o Benfica pode aproveitar o facto do jogador estar a um ano e meio do final do contrato, um dado que permite encontrar uma solução financeira acessível para a contratação na reabertura do mercado, no próximo mês.

O Benfica conta com três jogadores para o lugar: Florentino, Samaris e Fejsa. Neste momento, nenhum é titular. Bruno Lage tem optado por um duplo-pivot com Gabriel e Taarabt.

Samaris e Fejsa são nomes que têm sido ventilados para a saída no mercado de inverno. Benfica tem concorrência na corrida por Weigl, mas está em vantagem, revela a Bola Branca, Sérgio Pinto, português que jogou 20 anos no futebol alemão.

"Há mais clubes interessados no Weigl. Para além do Benfica, ouvi falar do Hertha Berlim, Club Brugge e Liverpool. Ele quer ir para um clube que dispute as competições internacionais e que lute por títulos. Agora, claro que depende das informações que lhe vão dar acerca do Benfica, depende do que o treinador da seleção alemã achar. Ele foi chamado outra vez à seleção e os alemães, normalmente, querem saber a opinião do selecionador para saber se continuam a ser vistos ou, neste caso, para saber se a Liga Portuguesa é interessante para ele", refere.

Nesta entrevista a Bola Branca, Sérgio Pinto aprova a contratação de Weigl. O português que mais tempo jogou no futebol alemão garante que o médio seria um grande reforço para o Benfica por ser um jogador de grande inteligência tática.



"Era um bom reforço não só para o Benfica, como também para o futebol português. Tem muita qualidade, é muito bom com a bola, é inteligente e taticamente quase perfeito. É jogador de seleção alemã, o que é um excelente indicador por si só. Será um grande reforço para o Benfica, se vier a acontecer", remata.