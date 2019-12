Criança num mar de plástico vence prémio de fotografia da UNICEF

Hartmut Schwarzbach, fotógrafo alemão que se dedica há 20 anos a captar as condições de vida na Ásia e África, venceu o primeiro prémio com uma imagem de crianças a recolher lixo na baía de Malina, nas Filipinas. No Tondo, um bairro da capital das Filipinas, as crianças passam os dias a recolher garrafas de plástico que depois vem à indústria da reciclagem.

Apesar de o trabalho infantil ser ilegal no país, várias crianças recolhem lixo do mar, o que lhes dá um retorno de 90 cêntimos por dia. No Tondo, vivem 70 mil pessoas por quilómetro quadrado, onde a maioria vive em barracas feitas de ferro ondulado, papelão ou restos de madeira, sem rede de água potável.

Wenie Mahiya, que aparece em primeiro plano na fotografia, tem 13 anos, mas é frequente ver crianças com apenas sete anos a recolher lixo junto ao porto, infestado de ratos.