Frederico Varandas: "Pagámos o que outros deviam ter pagado"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, destacou, esta quarta-feira, que a sua direção está a pagar e a apagar os erros das anteriores.

"Enquanto uma direção tiver como prioridade a sua própria reeleição, o Sporting não volta ao topo. O momento exige que se olhe para o futuro e não para medidas 'paliativas' de curto prazo que não são mais que 'empurrar com a barriga' os problemas que herdámos e que se arrastam há anos. Pagámos o que outros deveriam ter pagado", asseverou o líder leonino, na Gala dos Prémios Stromp.

"Anos depois, o Sporting volta a estar em cumprimento com a banca", realçou Varandas. Isso deveu-se a "um acordo difícil entre as partes" para a regularização de uma dívida vencida de 40 milhões de euros.

Isto no ano e meio após o ataque à Academia, que custou ao Sporting "cinco dos seus jogadores mais valiosos, com perdas financeiras de dezenas de milhões de euros" e representou "uma brutal dupla perda", desportiva e financeira, que "mataria muitos clubes pelo mundo fora".

"Mas, ainda um mês antes do horrível ataque de Alcochete, já a anterior administração, encostada às cordas, afogada em dívidas, tinha levantado a conta reserva dos bancos para pagar salários”, atirou Varandas.

Frederico Varandas recebeu um prémio Stromp, que dedicou aos sócios do Sporting, aqueles que, "depois de tudo o que o clube sofreu, estiveram sempre com o clube", com o apoio de quem "não teme nem treme".