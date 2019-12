Controlo antidoping no treino do Sporting

O plantel do Sporting voltou a treinar, esta quinta-feira, com a presença de uma comitiva da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP), que efectuou o procedimento habitual e de rotina de recolha de sangue e urina a alguns jogadores.

Os leões continuam a preparar a deslocação ao terreno do Portimonense, a contar para a terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Silas teve às suas ordens, além de todos os disponíveis, os jovens jogadores Tiago Tomás, João Ricciulli, Hugo Cunha e Gonçalo Costa. Por sua vez, Jovane Cabral fez trabalho de ginásio tendo integrado a sessão mais tarde. Já Luís Neto continua a fazer tratamento e fisioterapia.

O grupo volta a treinar na sexta-feira, às 10h00. O Portimonense-Sporting joga-se sábado, às 17h00, com relato e acompanhamento na Renascença.