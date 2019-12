Coates “em choque” após ataque a Alcochete

Sebastian Coates confirma em tribunal que ficou “em choque” após o ataque à Academia Sporting, em Alcochete, e que pensou em sair do clube.

“Após o ataque, liguei à minha companheira e contei o que se tinha passado. Disse-lhe que estava bem, mas que outros colegas tinham sido agredidos. Pedi-lhe que fosse para o Uruguai por causa dos nossos filhos. Depois liguei para o meu agente, pois estava com muito medo e com muitos pensamentos em sair do clube”, revelou.

O defesa conta que estava no ginásio quando viu chegar vários “encapuzados”.

“Assim que saímos do ginásio, o André Pinto foi a correr para avisar os meus colegas e eu fui logo a seguir. Quando cheguei, estava o Vasco Fernandes [secretário técnico do Sporting] a tentar impedir a entrada deles no balneário”, referiu.

Segundo Coates, “seriam entre 30 a 40 pessoas” que entraram no balneário. “Para nós foi um choque, não estávamos à espera que fizessem isto”.

O internacional uruguaio revelou que os invasores tinham quatro alvos prioritários: Acuña, Battaglia, Rui Patrício e William Carvalho.

“Pus-me à frente daqueles que se dirigiram ao William Carvalho, mas disseram-me para sair da frente, pois não era nada comigo. Diziam que o William não era digno de vestir a camisola do Sporting e agrediram-no com um cinto e com murros. Foi agredido nas costas, estavam quatro a cinco indivíduos com ele”, referiu.

Coates acrescenta que também viu agressões ao fisioterapeuta Ludovico Marques e ao então preparador físico Mário Monteiro.

O uruguaio refere que, antes da saída dos invasores, ouviu frases como “se não ganharem no domingo [final da Taça de Portugal], vão ver o que vos acontece”.

Já sobre a reunião de 7 de abril de 2018, após a derrota com o Atlético de Madrid, e o post de Bruno de Carvalho a criticar os jogadores, Coates referiu que o presidente do clube “não estava no seu estado normal”.

Sebastian Coates foi ouvido, por videoconferência, a partir do Tribunal do Montijo, na 15.ª sessão do julgamento da invasão à academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.