Battaglia explica mudança nas rotinas e regresso ao Sporting após ataque a Alcochete

Rodrigo Battaglia contou, esta quarta-feira, em tribunal, o que mudou na sua rotina após o ataque a Alcochete, do qual foi uma das principais vítimas, e o que o regressar voltar ao Sporting, depois da rescisão.

"Rescindi, porque depois do que se passou e depois de os adeptos me terem batido, entendi que esse era o melhor caminho para mim e para a minha família. Voltei quando a Comissão de Gestão me pediu para voltar. Regressei porque o clube me garantiu segurança máxima. Puseram mais uma barreira onde começa a ala profissional e mais câmaras na Academia", explicou o médio argentino, através de videoconferência.

Battaglia revelou que, após o ataque, que ocorreu a 15 de maio de 2018, não pediu segurança ao clube e às autoridades. Contudo, alterou de certas rotinas e medidas de segurança. Algo que perdura até hoje.

"Mudei algumas coisas ao nível dos alarmes, das câmaras e da segurança de casa. Também ando mais atento do que antes. Ainda hoje mantenho essas medidas", esclareceu o internacional argentino.

Battaglia falou ao Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento do ataque à Academia do Sporting. O testemunho foi uma continuação de terça-feira, quando Battaglia falou sobre os contornos da invasão.