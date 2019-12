​Na luz a eficácia marcou a diferença

A Taça de Portugal deu ontem mais um passo rumo à conclusão dos oitavos-de-final, disputados a conta gotas, ao longo de vários dias. E ainda faltam hoje dois jogos para correr o pano, no estádio do Dragão, com o Porto e receber o Santa-Clara, e em Famalicão com a equipa local a defrontar o Mafra.



Para os quartos-de-final estão já apuradas seis equipas: Benfica, Rio Ave e Paços de Ferreira, do primeiro escalão, Académico de Viseu, Varzim, e Canelas, este do terceiro escalão, ficando por saber quem se juntará a este sexteto para então termos sorteio para a fase seguinte da segunda prova mais importante do calendário português.

O jogo de ontem à noite, entre o Benfica e o Braga, era, sem dúvida, aquele que despertava maior expectativa por razões perfeitamente compreensíveis.

Tratava-se de duas equipas com ambições de poderem chegar ao Jamor, onde, de resto, tanto uma como outra já ali festejaram conquistas em tempos passados.

Foi um desafio intenso em que os minhotos chegaram a estar em vantagem, mas que os benfiquistas souberam contrariar mercê da qualidade individual e coletiva dos seus jogadores, os quais revelaram maior capacidade de ser eficazes, e que nos momentos decisivos não desaproveitaram oportunidades.

Está assim confirmado o bom momento da equipa comandada por Bruno Lage, no ponto mais alto da temporada que se reflete no percurso feito no campeonato e na Taça.

Hoje à noite, o FC Porto recebe o Santa-Clara. E é favorito, sem dúvida, ainda que algumas das suas últimas exibições tenham deixado escapar uma certa irregularidade.